Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 19 ноября / © pexels.com

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В четверг, 19 ноября, в Украине ожидается переменчивая и влажная погода с дождями, мокрым снегом в Карпатах и порывами ветра до 20 м/с.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 19 ноября в Украине пройдут дожди, днём на Левобережье временами значительные, в Крыму и Приазовье местами отдельные грозы. Ветер ночью будет южного характера, днём преимущественно западного и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

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В центральных и восточных областях местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +6 до +11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +7…+12. На юге страны ожидается +13…+16 градусов тепла.

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Каксообщаютв Украинском гидрометцентре, 19 ноября погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, движущиеся на восток. Из-за этого атмосферное давление будет колебаться, влажность останется высокой, а в ряде регионов пройдут дожди. В то же время западный ветер принесет тепло, поэтому самая высокая температура традиционно ожидается на юге страны.

В целом по Украине будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории, а днем на Левобережье и в Закарпатье пройдут умеренные дожди. На востоке и юго-востоке осадки местами будут значительными, тогда как на остальной территории днем обойдется без дождей. Преобладает западный ветер, 7–12 м/с, однако в западных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+8 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +8…+13. На юге ночью ожидается +7…+12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +11…+16 градусов тепла. В Карпатах ночью пройдет умеренный дождь с мокрым снегом при температуре около 0, днем там ожидается небольшой дождь и +2…+7 тепла.

Погода в Украине 19 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 19 ноября.

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