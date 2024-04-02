Дожди, грозы и сильный ветер: какой будет погода в Украине 3 апреля

В среду, 3 апреля, в Украине станет прохладнее. В большинстве областей опустится температура, будут дожди и сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе и севере, на крайнем востоке, в Приазовье и Винницкой области — кратковременный дождь, а иногда — еще и гроза. На остальной территории — без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Впрочем, на западе, севере и востоке, а также в Винницкой и Черкасской областях порывы будут достигать 15-20 м/с. На высокогорье Карпат – шквалы 25 м/с.

Ночью температура воздуха будет +5-10°. Днем почти по всей территории страны воздух прогреется до +12-17°. В южной части страны – до 20°.

На высокогорье Карпат завтра будет небольшой дождь, а ночью — с мокрым снегом. Температура ночью будет 0-5° тепла, днем — +4-9°.

Погода в Киеве

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, а днем – грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, но порывы могут достигать 15-20 м/с.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. 3 апреля — порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности — желтый", — говорится в сообщении.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 5-10 тепла, днем — 12-17 тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 8-10° тепла, а днем – около 15° тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину движется похолодание. Температура воздуха снизится уже 3, 4 и 5 апреля.

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