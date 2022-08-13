Дожди, грозы и жара: прогноз погоды на воскресенье, 14 августа

В воскресенье в Украине на Правобережье и в западных областях ожидаются дожди, местами с грозами, а на остальной территории без осадков и жара.

Ночью на воскресенье, 14 августа, на Правобережье Украины, днем в западных и юго-западных областях будут идти кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Такой прогноз Украинского гидрометцентра.

Температура в западных областях ночью 13-18 градусов, днем 23-28 градусов. На остальной территории ночью 17-22 градуса, днем 27-32 градуса, на востоке страны 31-36 градусов.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области 14 августа ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в области ночью 17-22 градуса, днем 27-32 градуса.

В Киеве ночью 18-20 градусов, днем 28-30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 августа 2022 года / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на выходные, 13 и 14 августа

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