Дожди, холодно и ветрено: в каких регионах Украины ждать ухудшения погоды

В Украину идет существенное ухудшение погоды.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Осложнение погоды ожидается в субботу-воскресенье в западных, северных, центральных областях Украины — дожди, холодно и ветрено. На юге дожди более вероятны в воскресенье, на востоке Украины пока без осадков", — отметила она.

Диденко добавила, что в субботу-воскресенье, 10-11 сентября, в Киеве ожидается холодная ветреная погода с сильным дождем.

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Синоптик также подчеркнула, что накануне изменения воздушных масс у людей, склонных к сердечно-сосудистым недугам, гипер- и гипотоникам возможно ухудшение самочувствия.

"Холодная дождливая ветреная погода с тяжелыми облаками попытается загнать людей в такое же пасмурное настроение и апатию. Не надо) Это — только осень, мы это проходили множество лет и еще раз пройдем. Впереди еще одно бабье лето, солнышко и драгоценное осеннее тепло", – отмечает Диденко.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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