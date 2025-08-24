Дожди и +7 ночью: прогноз погоды на понедельник, 25 августа

В Украину пришло похолодание / © Pixabay

В понедельник, 25 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь в ближайшую ночь дожди пройдут на Полтавщине, Харьковщине, кое-где на Днепропетровщине и Черкасчине. Ветер ожидается западный, северо-западный, порывистый.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, холодно, +7+11 градусов, в Карпатах местами +3+7 градусов, на юге Украины +8+13 градусов.

«Днем в большинстве областей ожидается максимально +18+22 градуса, в южной части +20+24 градуса», — отметила она.

В Киеве без осадков, температура воздуха +18+20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до +2.