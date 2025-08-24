- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Дожди и +7 ночью: прогноз погоды на понедельник, 25 августа
Рабочая неделя в Украине начнется прохладной погодой. Ночью температура воздуха опустится до +7.
В понедельник, 25 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь в ближайшую ночь дожди пройдут на Полтавщине, Харьковщине, кое-где на Днепропетровщине и Черкасчине. Ветер ожидается западный, северо-западный, порывистый.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, холодно, +7+11 градусов, в Карпатах местами +3+7 градусов, на юге Украины +8+13 градусов.
«Днем в большинстве областей ожидается максимально +18+22 градуса, в южной части +20+24 градуса», — отметила она.
В Киеве без осадков, температура воздуха +18+20 градусов.
Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до +2.