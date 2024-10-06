Дожди и аномальное тепло: что ожидать от погоды в Украине 7 октября

В понедельник, 7 октября, Украина по-прежнему будет находиться под влиянием активного циклона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, днем и ночью периодически пройдут дожди.

"Юг, значительная часть центральных областей, а завтра утром еще и Киевщина, Черниговщина – возможны сильные дожди. Луганская область – преимущественно сухо", — написала она.

Температура воздуха 7 октября будет низкой в течение дня +11+17 градусов, в восточной части и на юго-востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях +19+25 градусов.

В Киеве завтра ожидается снижение температуры воздуха до +12+14 градусов, удержится влажная погода, со второй половины дня понедельника прекратятся осадки.

В середине недели снова потеплеет. А с 13 октября в Киеве снова похолодает.

Какая будет погода в Украине в течение недели — читайте в новости.

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