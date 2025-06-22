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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
223
Время на прочтение
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Дожди и грозы, дальше — потепление: когда ожидать хорошей погоды в Украине

В Украине ожидается переменная погода. Также будет потепление до +32°.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

В ближайшие дни в Украине ожидается переменная погода с кратковременными дождями и грозами, что постепенно сменится теплой и солнечной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз по дням

  • 22 и 24 июня: На западе, севере и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

  • 23 июня: Восточные и юго-восточные регионы также могут ожидать кратковременные дожди и грозы.

  • На остальной территории страны в эти дни преимущественно без осадков.

Температура воздуха

  • Ночью: Столбики термометров будут показываться от +9° до +15°, на морском побережье до +17°.

  • Днем 22 июня: Температура составит +19…24°, на юге и юго-западе страны местами до +27°.

  • 23-24 июня: В большинстве областей Украины, за исключением северных, ожидается повышение температуры до +24…29°.

  • 23 июня: В Закарпатье и Прикарпатье местами до +30°…+32°.

  • 24 июня: В южных областях также возможно повышение до +30…32°.

Ветер северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, сегодня в некоторых регионах ожидаются дожди , температура воздуха поднимется до +27.

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Дата публикации
Количество просмотров
223
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