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- Украина
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Дожди и грозы, дальше — потепление: когда ожидать хорошей погоды в Украине
В Украине ожидается переменная погода. Также будет потепление до +32°.
В ближайшие дни в Украине ожидается переменная погода с кратковременными дождями и грозами, что постепенно сменится теплой и солнечной.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз по дням
22 и 24 июня: На западе, севере и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
23 июня: Восточные и юго-восточные регионы также могут ожидать кратковременные дожди и грозы.
На остальной территории страны в эти дни преимущественно без осадков.
Температура воздуха
Ночью: Столбики термометров будут показываться от +9° до +15°, на морском побережье до +17°.
Днем 22 июня: Температура составит +19…24°, на юге и юго-западе страны местами до +27°.
23-24 июня: В большинстве областей Украины, за исключением северных, ожидается повышение температуры до +24…29°.
23 июня: В Закарпатье и Прикарпатье местами до +30°…+32°.
24 июня: В южных областях также возможно повышение до +30…32°.
Ветер северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Напомним, сегодня в некоторых регионах ожидаются дожди , температура воздуха поднимется до +27.