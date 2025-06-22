Погода в Украине / © ТСН

Реклама

В ближайшие дни в Украине ожидается переменная погода с кратковременными дождями и грозами, что постепенно сменится теплой и солнечной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз по дням

22 и 24 июня: На западе, севере и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

23 июня: Восточные и юго-восточные регионы также могут ожидать кратковременные дожди и грозы.

На остальной территории страны в эти дни преимущественно без осадков.

Температура воздуха

Ночью: Столбики термометров будут показываться от +9° до +15°, на морском побережье до +17°.

Днем 22 июня: Температура составит +19…24°, на юге и юго-западе страны местами до +27°.

23-24 июня: В большинстве областей Украины, за исключением северных, ожидается повышение температуры до +24…29°.

23 июня: В Закарпатье и Прикарпатье местами до +30°…+32°.

24 июня: В южных областях также возможно повышение до +30…32°.

Ветер северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Реклама

Напомним, сегодня в некоторых регионах ожидаются дожди , температура воздуха поднимется до +27.