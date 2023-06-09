Дожди и грозы: как сегодня изменится погода в Украине

В Украине сегодня, 9 июня, ожидается переменная облачность. В западных, местами и северных областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.

В Карпатах и Закарпатье днем местами будет сильный дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха +24...+29℃, на западе страны и в Крыму +21...+26℃; в Карпатах +13...+18℃.

В Киевской области и столице также будет переменная облачность. Без осадков, только местами в области днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+29℃. В Киеве днем +27...+29℃.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

Читайте также: