Дожди и грозы: какой погода будет на этой неделе и где прогнозируются ливни

Местами могут быть дожди, но на остальных территориях будет сухая и теплая погода.

В Украине 6 июня на западе Украины пройдут дожди и грозы. Дождь может быть и в северной части нашего государства.

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 6 июня, в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. "Немного покапать" может днем и в северной части. На остальных территориях – сухо и солнечно.

“Температура воздуха необычно будет ниже в Закарпатье и привычно в Карпатах: +19-22 градуса. Самыми теплыми окажутся завтра север, юг и центр: +23-27 градусов. На востоке ожидается +20-24 градуса”, – рассказала Диденко.

Также она добавила, что в Киеве 6 июня ожидается теплая погода, до +26 градусов. Без существенных осадков, разве ближе к вечеру может кое-где вылиться пару капель дождя.

На неделе дождь – преимущественно на западе Украины.

Увеличится дождей в выходные, 10-11 июня и, соответственно, немного похолодает.

Напомним, что антициклон Xamara будет определять сегодня, 5 июня, в большинстве областей Украины сухую малооблачную погоду.

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