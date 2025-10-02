ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Дожди и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня, 2 октября

Сегодня в Украине будет прохладно и дождливо, температура воздуха опустится.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину пришло похолодание

В Украину пришло похолодание / © Pixabay

Сегодня, 2 октября, в Украине прогнозируется облачная погода. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Местами будет дождь.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Сегодня днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях пройдет небольшой дождь», — говорится в сообщении.

Температура днем будет составлять +5…10°С. На Закарпатье до +13°С. На юге и востоке страны ожидаем днем +12…17°С. Также на высокогорье Карпат пройдет небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от +3 до -2°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем +5…10°С. В Киеве в пределах +7…9°С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в начале октября погода в Украине будет холодной и мокрой.

«Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной», — отметила она.

Дата публикации
Количество просмотров
171
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie