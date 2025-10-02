- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Дожди и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня, 2 октября
Сегодня в Украине будет прохладно и дождливо, температура воздуха опустится.
Сегодня, 2 октября, в Украине прогнозируется облачная погода. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Местами будет дождь.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
«Сегодня днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях пройдет небольшой дождь», — говорится в сообщении.
Температура днем будет составлять +5…10°С. На Закарпатье до +13°С. На юге и востоке страны ожидаем днем +12…17°С. Также на высокогорье Карпат пройдет небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от +3 до -2°С.
В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем +5…10°С. В Киеве в пределах +7…9°С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в начале октября погода в Украине будет холодной и мокрой.
«Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной», — отметила она.