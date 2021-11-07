Дожди и морозы: какой будет погода в регионах Украины 7 ноября

Погода в воскресенье будет дождливой.
Погода в Украине в воскресенье, 7 ноября, будет преимущественно сухой и теплой. Небольшие осадки возможны только на Западе.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, 7 ноября осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди прогнозируется только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
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Температура воздуха днем в среднем достигнет отметок от +7°С до +15°С. Высокую температуру будут показывать термометры на Севере. В частности, в Николаеве температура воздуха поднимется до +15°С. Ночью в Прикарпатье прогнозируют мороз до -4°С.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
В Киеве в течение дня 7 ноября погода будет тоже сухая. Температура днем до 9-11°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.
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