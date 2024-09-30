Дожди и первый снег: какой будет погода в последний день сентября

В Украине 30 сентября пройдут дожди. Ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

На западе страны, в частности, в Житомирской, Винницкой, Львовской, Закарпатской, Хмельницкой и Ровенской областях, пройдут дожди, а в горах Карпат возможен первый снег.

Днем ожидается температура в пределах +12...15°C в западных областях и +18...25°C в восточных областях.

В Киевской области также будет дождь. Температура будет колебаться от +15 до 17°C.

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