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Дожди и первый снег: какой будет погода в Украине сегодня
В первый день новой недели значительное похолодание придет в Карпаты.
Рабочая неделя в Украине начнется с облачной и дождливой погоды на большей части территории.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Погода в Украине 26 октября
В западных областях переменная облачность, местами облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7+10 градусов, дневная +9+11 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье местами ожидаются сильные осадки, а в Карпатах к дождю добавится мокрый снег.
В северных областях облачно с прояснениями, местами переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9+11 градусов, дневная +9+14 градусов.
В центральных областях пасмурно, местами переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура +11+13 градусов, дневная +13+15 градусов.
В южных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха +9+11 градусов, дневная +14+16 градусов.
В восточных областях пасмурно, местами солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха +8+11 градусов, дневная +11+13 градусов.
Погода в Киеве и Киевской области
В столице Украины 26 октября облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, скоростью 5-10 м/с. В Киеве ночью температура будет +9…+11 °C, а днем воздух прогреется до +14…+16 °C.
Ранее синоптик «Укргидрометцентра» Наталья Птуха проанализировала движение воздушных масс и поделилась подробным прогнозом на последнюю декаду октября.