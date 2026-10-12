Дожди и похолодание накроют Украину: синоптик дал прогноз на неделю

Осенняя погода / © Reuters

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Холодный атмосферный фронт циклона «Gabriela» прерывает период стабильного «бабьего лета» в Украине. Уже 12-13 октября дожди распространятся на большую часть страны, температура снизится, а ночью и утром местами ожидаются туманы.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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Погода в Украине 12–13 октября: дожди и похолодание

Запад Украины уже почувствовал дожди и похолодание. По прогнозу синоптика, во Львове 12 октября ожидается около +11°, в то время как в центральных и восточных регионах это будет последний день относительного тепла — температура поднимется до +19°.

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«Атмосферный раздел, который вчера изменил погоду на западе нашего государства, хоть и медленно, но смещается в нашем направлении», — пояснил Виталий Постригань.

По его прогнозу, во второй половине дня 12 октября и 13 октября пройдут дожди разной интенсивности. Ночью и утром местами будут формироваться туманы.

Постригань также прогнозирует снижение температуры: ночью воздух будет охлаждаться до +6…+11°, днем столбики термометров будут показывать +11…+16°. Это заметно прохладнее, чем в предыдущие дни, когда в отдельных регионах температура достигала +18…+23°.

Какая будет погода в Украине 14–16 октября

Быстрого возвращения стабильной погоды синоптики не прогнозируют. По предварительным оценкам, 14–16 октября в Украине сохранится неустойчивая, преимущественно облачная погода, временами дождь.

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«Температура будет превышать климатическую норму даже при похолодании. Ночью +4…+9°, днем +10…+15°», — отметил Постригань.

По его словам, на погоду в Украине будут влиять атмосферные системы над Европой и южными морями. На синоптических картах прослеживаются масштабный антициклон из Азии и полоса высокого атмосферного давления с Азорских островов, которые охватывают значительную часть Европы. Над южными морями будет доминировать активная циклоническая система, определяющая облачность, осадки и колебания температуры в Украине.

Будут ли заморозки в Украине в октябре

Резкого похолодания с заморозками в ближайшее время синоптики не ждут.

«Осень держит умеренный температурный режим, и начало отопительного сезона откладывается», — отметил начальник Черкасского областного гидрометцентра.

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В западных областях в отдельные ночи возможны заморозки на поверхности почвы до -3°. Это следует учитывать при планировании работ на открытом воздухе и уходе за растениями.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, какой может быть зима в Украине и ожидаются ли сильные морозы. Синоптик объяснил, к чему следует готовиться в холодный сезон.

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