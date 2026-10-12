ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
492
Время на прочтение
2 мин

Дожди и похолодание накроют Украину: синоптик дал прогноз на неделю

После теплых дней в Украину придет похолодание. Дожди пройдут в большинстве регионов страны, а днем температура воздуха снизится до +11…+16°.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Осенняя погода

Осенняя погода / © Reuters

Холодный атмосферный фронт циклона «Gabriela» прерывает период стабильного «бабьего лета» в Украине. Уже 12-13 октября дожди распространятся на большую часть страны, температура снизится, а ночью и утром местами ожидаются туманы.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Погода в Украине 12–13 октября: дожди и похолодание

Запад Украины уже почувствовал дожди и похолодание. По прогнозу синоптика, во Львове 12 октября ожидается около +11°, в то время как в центральных и восточных регионах это будет последний день относительного тепла — температура поднимется до +19°.

«Атмосферный раздел, который вчера изменил погоду на западе нашего государства, хоть и медленно, но смещается в нашем направлении», — пояснил Виталий Постригань.

По его прогнозу, во второй половине дня 12 октября и 13 октября пройдут дожди разной интенсивности. Ночью и утром местами будут формироваться туманы.

Постригань также прогнозирует снижение температуры: ночью воздух будет охлаждаться до +6…+11°, днем столбики термометров будут показывать +11…+16°. Это заметно прохладнее, чем в предыдущие дни, когда в отдельных регионах температура достигала +18…+23°.

Какая будет погода в Украине 14–16 октября

Быстрого возвращения стабильной погоды синоптики не прогнозируют. По предварительным оценкам, 14–16 октября в Украине сохранится неустойчивая, преимущественно облачная погода, временами дождь.

«Температура будет превышать климатическую норму даже при похолодании. Ночью +4…+9°, днем +10…+15°», — отметил Постригань.

По его словам, на погоду в Украине будут влиять атмосферные системы над Европой и южными морями. На синоптических картах прослеживаются масштабный антициклон из Азии и полоса высокого атмосферного давления с Азорских островов, которые охватывают значительную часть Европы. Над южными морями будет доминировать активная циклоническая система, определяющая облачность, осадки и колебания температуры в Украине.

Будут ли заморозки в Украине в октябре

Резкого похолодания с заморозками в ближайшее время синоптики не ждут.

«Осень держит умеренный температурный режим, и начало отопительного сезона откладывается», — отметил начальник Черкасского областного гидрометцентра.

В западных областях в отдельные ночи возможны заморозки на поверхности почвы до -3°. Это следует учитывать при планировании работ на открытом воздухе и уходе за растениями.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, какой может быть зима в Украине и ожидаются ли сильные морозы. Синоптик объяснил, к чему следует готовиться в холодный сезон.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie