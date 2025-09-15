- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 600
- Время на прочтение
- 1 мин
Дожди и похолодание: синоптики обновили прогноз погоды на 15 сентября
Рабочая неделя в Украине начнется изменением погодных условий. На Закарпатье и в Карпатах грозы.
Сегодня, 15 сентября, в Украине пройдут сильные дожди в ряде областей, ожидается переменная облачность.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
На Закарпатье и в Карпатах грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
В западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах ночью местами сильные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Температура днем будет составлять +20…25°С. На западе страны будет +16…21°С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области +20…25°С, а в столице в пределах +21…23°С.
Ранее синоптик сообщила, что в ближайшие пять лет мир ожидает дальнейшего роста средних температур и увеличения количества аномально жарких дней.