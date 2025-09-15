ТСН в социальных сетях

Украина
600
1 мин

Дожди и похолодание: синоптики обновили прогноз погоды на 15 сентября

Рабочая неделя в Украине начнется изменением погодных условий. На Закарпатье и в Карпатах грозы.

Анастасия Павленко
В Украину идет похолодание

В Украину идет похолодание / © unsplash.com

Сегодня, 15 сентября, в Украине пройдут сильные дожди в ряде областей, ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

На Закарпатье и в Карпатах грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах ночью местами сильные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура днем будет составлять +20…25°С. На западе страны будет +16…21°С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области +20…25°С, а в столице в пределах +21…23°С.

Ранее синоптик сообщила, что в ближайшие пять лет мир ожидает дальнейшего роста средних температур и увеличения количества аномально жарких дней.

600
