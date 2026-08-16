Дожди и понижение температуры до +17°C: какие регионы Украины ощутят похолодание первыми

Жара и дожди / © ТСН

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Уже с понедельника, 17 августа, синоптическая ситуация в Украине начнет меняться из-за приближающегося холодного атмосферного фронта с запада.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По словам Диденко, первыми ослабление жары ощутят жители западных и частично северных областей, где столбики термометров опустятся до комфортных +25…+28 °C. На остальной территории страны в начале недели еще будет держаться жаркая погода с температурой в пределах +30…+33 °C.

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В Киеве в понедельник ожидается около +27°C. Существенных осадков в течение дня не ожидается, однако ближе к вечеру существует вероятность небольшого дождя.

Уже во вторник дожди принесут существенное похолодание на западе Украины — там температура воздуха снизится до +17…+23 °C.

В среду, 19 августа, комфортный температурный режим в диапазоне +23…+29°C установится уже по всей территории страны, однако в течение недели жара вновь начнет возвращать свои позиции.

Напомним, синоптики предостерегают, что в период с 15 по 25 августа из-за длительной сухой погоды на реках в бассейнах Днестра (во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях), Сяне (Львовщина) и суббассейной Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается. Показатели могут упасть до самых низких значений за весь период наблюдений, а на отдельных участках даже ниже их. Из-за нехватки осадков уровень воды в реках критически упадет. Мелкие реки местами могут пересохнуть.

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