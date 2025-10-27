Дожди и порывы ветра накроют Украину: чего ожидать 28 октября

Дождь / © ТСН

В Украине 28 октября ожидается преимущественно облачная и влажная погода, в Карпатах возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +16 градусов в зависимости от региона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, на западе и севере Украины ожидаются порывы западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха составит +9…+12 градусов в большинстве областей, на западе +7…+10, на юге и юго-востоке +11…+16 градусов.

В Киеве завтра местами небольшой дождь, при прояснениях. Ветер западный, порывистый. Ночью температура опустится до +5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +10…+11 градусов.

По прогнозу синоптика, с 30 октября по Украине ожидается потепление.

Напомним, ранее мы писали о том, что начало новой недели в Украине будет прохладным и дождливым.В то же время уже с четверга, 30 октября, ожидается потепление и прояснения в большинстве областей.