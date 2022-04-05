Дожди и потепление: прогноз погоды в Украине на среду, 6 апреля

Дожди и потепление: прогноз погоды в Украине на среду, 6 апреля

Завтра будет облачно с прояснениями.

В среду, 6 апреля, в Украине ожидается потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных, северных, ночью местами и в центральных и Харьковской областях будет идти небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны до 7°, днем 8-13° тепла, в юго-западных областях 12-17°, в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве 6 апреля ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

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