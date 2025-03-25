Дожди и прохладные ночи: прогноз погоды в Украине на 26 марта

В ряде областей будет теплая погода.

В среду, 26 марта, в Украине ожидаются дожди в восточных областях и южной части.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Однако преимущественно осадки пройдут там в ближайшую ночь и завтра утром. В течение дня среды практически повсюду в Украине — без существенных осадков", — отметила она.

Температура воздуха ожидается днем +12+17 градусов, на юге до +19 градусов, Черниговской, Харьковской, Сумской будет холоднее, +8+12 градусов.

Погода в Киеве 26 марта

В Киеве 26 марта осадков не ожидается, и будет солнечно. В ближайшую ночь предполагается +2+5 градусов, а завтра днем +10+12 градусов.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху, 20 апреля. Больше об этом читайте в новости.

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