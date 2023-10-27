Дожди и сильные порывы ветра: какие регионы 28 октября накроет ненастье

В субботу, 28 октября, синоптики прогнозируют в Украине дожди. Кроме того, объявлен желтый уровень опасности по всей стране.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве областей умеренные, а ночью в северной части местами сильные дожди. На юге, днем на западе и в центре - без существенных осадков. В регионах порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 28-30 м/с.

"28 октября в Украине порывы ветра 17-22 м/с, ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах - 28-30 м/с; ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительный дождь, I уровень опасности", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в южной части страны ночью будет +12-17°, днем - +19-24°. На западе и севере страны ночью столбики термометров покажут 7-12° тепла, днем - 10-15° тепла. На остальной территории страны ночью температура будет +9-14°, а днем – +13-18°.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Умеренный, ночью местами по области значительный дождь. В регионе порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью на Киевщине будет +7-12°, днем - 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +10-12°, а днем – около +12-14°.

Кроме того, синоптики сообщают об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. "28 октября порывы ветра 17-22 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в этом году. По ее словам, зимний период в этом году в Украине ожидается менее интенсивным, а период морозной погоды будет сокращен.

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