Дожди и туманы: в каких регионах Украины 17 октября испортится погода

Дождливо 17 октября будет лишь местами в южных регионах.
Погода в Украине сегодня, 17 октября, будет туманной, но сухой. Впрочем, хоть осадков в воскресенье в большинстве регионов не прогнозируют, на юге будет дождливо.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем достигнет отметок от + 8 °С до + 15 °С. Теплее всего будет в южных регионах Украины, прохладнее — на Западе. В Карпатах ожидается от + 4 °С до -1 °С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
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В Киеве днем синоптики обещают днем от + 10 °С до + 12 °С. Воскресенье в украинской столице будет сухим. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму синоптики прогнозируют дождь.
Кроме того, в большинстве западных, Черниговской и Сумской областях будет густой туман, видимость составит 200 — 500 м. В связи с сильным туманом объявлено I уровень опасности.
Синоптики также предупреждают, что до 19 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.
Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.