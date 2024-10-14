Дожди и заморозки: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды

Во вторник станет гораздо прохладнее.
В Украине 15 октября ожидается дождь и похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В южной части и в большинстве центральных областей во вторник обойдется, скорее всего, облачностью или даже прояснениями, то есть серьезные осадки вряд ли будут", — написала она.
Ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха ожидается самой высокой в южной части, +13+18 градусов.
Самая низкая — в северной части и в западной части, +8+11 градусов. На остальной территории в течение дня +10+14 градусов.
В Киеве во вторник ожидается временами дождь, умеренный северо-западный ветер будет холодно, ночью +7+9 градусов, днем +10+12 градусов.
17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки.
Ранее стало известно, что в Карпатах выпал снег.
Читайте также: