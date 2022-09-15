Дожди и жара на юге: прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 сентября

Ночью и утром будут туманы и дымки, видимость может снижаться до 300-500 метров.

Пятница, 16 сентября, в Украине будет достаточно теплой, но дождливой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара завтра придет в южную часть Украины — там ожидается настоящее лето, в течение дня 25-29°, а в Херсонской области и Крыму кое-где вероятно даже до 30°. На остальной территории Украины максимальная температура воздуха в течение дня будет составлять 17-22°, на востоке до 24°", — прогнозирует синоптик.

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Что касается осадков, то дожди в Украине будут выпадать практически повсюду, небольшие, максимум умеренные, просто в разное время суток. Разве что в южной части будет сухо, вечером в Запорожской области пройдет дождь, добавила Диденко.

В Киеве 16 сентября ожидается теплая, хоть и облачная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 18-20°. Дождь возможен, но небольшой, местами.

Суббота и воскресенье, по прогнозам Диденко, в Украине будут облачными и дождливыми, лишь в восточных областях дожди маловероятны.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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