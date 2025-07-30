Дожди и жара отступают: какой будет погода в Украине в последний день июля

Жара отступает / © iStock

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В четверг, 31 июля, в Украине будет преобладать сухая погода. Дождей не ожидается почти нигде, лишь на Черниговщине, в Сумской и Полтавской областях возможны кратковременные грозовые ливни из-за влияния атмосферного фронта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

На юге, востоке и в Днепропетровской области продолжится засуха. Температура воздуха снизится: в большинстве регионов +23…+26°, на севере — +20…+23°, на юге — до +32°, а на востоке жара отступит до +30…+33°.

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В Киеве конец июля обещает комфортную погоду — без дождей, с прохладным северо-западным ветром и температурой +22…+24°.

Отдельно Наталья Диденко обратила внимание на землетрясения: в Украине они возможны, но редко, преимущественно на юго-западе — на Закарпатье, в Одесской области, на Буковине и в Крыму. Цунами — еще более маловероятное явление, но не исключено вблизи морского побережья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 30 июля ожидается резкая смена погоды. По прогнозу синоптиков, на севере и в центре пройдут грозовые дожди, температура воздуха значительно снизится, а на востоке и юге еще сохранится жара.