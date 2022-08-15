Дожди и жара: прогноз погоды в Украине на неделю, 15-21 августа

Неделя, 15-21 августа, в Украине будет богатой на осадки и достаточно теплой, на востоке и юге даже жаркой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 15 августа днем в стране, кроме востока и северо-востока, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с. Температура в западных областях днем 21-26°, на Закарпатье до 29°, на остальной территории днем 27-32°, в восточных областях 33-38°.

16-17 августа в Украине местами будут идти кратковременные дожди, грозы, днем 17 августа в большинстве западных и восточных областей без осадков. Температура в восточных областях ночью 20-26°, днем 31-37°, на остальной территории ночью 17-23° (на западе 14-19°), днем 24-30°, на юге, 17 августа и на Закарпатье до 35° .

18 августа ночью на большей части территории страны, днем в юго-восточной части, 19-21 августа в западных и северных областях местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Температура в южных и восточных областях ночью 20-26°, днем 32-38°, на остальной территории ночью 17-23°, днем 30-36°, 18 августа в северных областях 27-32°, 19 августа на Закарпатье, 20- 21 августа в западных областях ночью 13-19°, днем 20-26°.

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В Киеве 15 августа днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днем 28–30°. 16-17 августа местами также кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-21°, днем 24-26°. 18-21 августа в столице, кроме субботы, 20 августа, также будет идти дождь. Температура ночью 19-21°, днем 24-28°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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