Дожди или потепление: синоптик ошеломил прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни сохранится неравномерный характер погоды. На северо-востоке страны дожди будут предопределять остаточные процессы от циклона, однако на остальной территории ожидается преимущественно сухая погода.

Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По словам эксперта, несмотря на стремление украинцев к стабильному теплу, влага пока не покидает отдельные регионы. Синоптик подчеркнул, что в ближайшее время дожди все еще будут напоминать о себе.

«В следующие трое суток точно будет кое-где еще дождь», — заметил Иван Семилит.

В то же время он добавил, что на остальной территории ситуация иная: «Там уже распространится поле повышения атмосферного диска, поэтому преимущественно будет погода без осадков. В частности, завтра и послезавтра там будет сухая погода».

Анализируя первую декаду месяца, в Укргидрометцентре констатируют, что влаги стране не хватало. На всей территории Украины продолжался дефицит осадков.

«Только в отдельные дни с перемещением холодного атмосферного фронта наблюдались неравномерные дожди», — объяснил синоптик.

Несмотря на это, для фермеров и аграриев новости в основном положительные. Начавшееся с 3-4 мая повышение температурного фона способствовало накоплению тепла и улучшило условия для роста большинства сельскохозяйственных культур.

Однако не обошлось и без погодных ловушек. Синоптики фиксировали малоблагоприятные и даже опасные явления, которые могут ударить по кошелькам дачников и агропредприятий.

«Речь идет о заморозках на поверхности почвы и высоте травостоя, местами — в воздухе, которые представляли угрозу для всходов овощных и теплолюбивых культур», — подчеркнул эксперт.

Напомним, синоптики прогнозировали существенное потепление в Украине на следующей неделе. По данным метеорологов, температура воздуха в отдельных регионах может подняться до +30 градусов и выше.

Самая жаркая погода ожидается на Левобережье, в то время как в других областях также прогнозируют ощутимое повышение температуры. Метеорологи призвали украинцев быть готовыми к первой летней жаре и соблюдать водный баланс.

