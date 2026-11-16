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Дожди, мокрый снег и приближение арктического холода: подробный прогноз погоды на 17 ноября
Атмосферные фронты атлантических циклонов принесут в Украину 17 ноября пасмурную и ветреную погоду с осадками.
Во вторник, 17 ноября, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые принесут дожди, местами с мокрым снегом, туманы и порывистый ветер. Несмотря на нетипичное для середины ноября тепло, синоптики предупреждают о высокой влажности, из-за которой воздух будет ощущаться значительно холоднее.
Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что во вторник, 17 ноября, ночью в западной части, днем также в большинстве регионов Украины пройдут умеренные дожди, в северных областях с мокрым снегом, только на крайнем востоке без значительных осадков.
В западных областях местами будет туман. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла, на Левобережье ожидается от -3 до +2, в дневные часы столбики термометров будут показывать от +3 до +8 градусов тепла, на Прикарпатье и в южных областях ожидается до +7…+12 градусов выше нуля.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что на этой неделе следует ожидать переменчивую, аномально теплую и влажную погоду.
По прогнозу синоптика, с 17 по 20 ноября погоду в Украине будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов. Ожидается типичная осенняя погода: полная облачность, периодические дожди и местами туманы.
Как отмечает синоптик, ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, а днем — от +7 до +12 градусов, что на 5–6 градусов выше климатической нормы. Однако, несмотря на такую температуру воздуха, «комфортного тепла ожидать не стоит».
«Усиливающийся ветер в сочетании с повышенной влажностью воздуха будет создавать ощущение большей прохлады. Поэтому по температуре это будет скорее октябрь, а по ощущениям — вполне ноябрьская погода», — сообщает Постригань.
Синоптик отмечает, что прогнозные модели указывают на приближение арктического холода. Заметное понижение температуры, вероятно, наступит уже в выходные, 21–22 ноября, тогда как нынешняя рабочая неделя пройдет под знаком влажной и нетипично теплой погоды.
Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 14 ноября украинцам следует ожидать облачной погоды с кратковременными прояснениями. Ночью на Правобережье, а днем по всей Украине пройдут дожди.
Ветер будет дуть юго-восточный, в западных областях — юго-западный, со скоростью 7–12 м/с; в Карпатах местами возможны порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью и днем составит от +2 до +7 градусов тепла. Ночью в восточных областях, Сумской и Полтавской областях, а также в Карпатах ожидается до -5 градусов мороза, днем на юго-западе страны и в Крыму будет от +8 до +13 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области 17 ноября будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в области ночью и днем будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров будут показывать от +5 до +7 градусов тепла.
Погода во Львове
Во вторник, 17 ноября, погоду во Львовской области будут определять атмосферные фронты циклона, смещающегося над Балтийским морем. По прогнозу синоптиков, в области ожидается облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, а в горах дождь будет переходить в мокрый снег. В ночные и утренние часы местами будет сохраняться слабый туман.
Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов тепла. В самом Львове в течение дня также пройдет небольшой дождь после утреннего тумана, ночью ожидается +3…+5, а днем — от +6 до +8 градусов тепла.
В то же время метеорологи предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях. В течение суток местами по области пройдут значительные осадки, а утром и днем как на территории Львовской области, так и непосредственно во Львове ожидаются сильные порывы юго-западного ветра со скоростью 15–20 м/с. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и в городе Днепр 17 ноября будет переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то днем ожидаются дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в области будет колебаться в пределах:
ночью от -3 до +2;
днем от +4 до +9;
В городе Днепре ожидается:
ночью около 0;
днем от +5 до +7.
Погода в Одессе
Во вторник, 17 ноября, в Одесской области и в Одессе ожидается облачная и дождливая погода. Ночью в регионе пройдет небольшой дождь, который днем усилится до умеренного. Ветер изменит свое направление с южного ночью на северо-западный днем со скоростью 7–12 м/с, при этом видимость на автодорогах области останется хорошей.
Температура воздуха на территории области ночью будет колебаться в пределах +5…+10 градусов тепла, а днем составит +9…+14 градусов тепла. Непосредственно в Одессе ночью термометры покажут +8…+10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10…+12.
В то же время синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий вдоль морского побережья Одесской области, где объявлен I уровень опасности. Ночью и утром там будет наблюдаться дымка, а юго-восточный ветер будет достигать 12–14 м/с, сменившись во второй половине дня на западный (6–11 м/с).
Температура воздуха на побережье в течение суток будет держаться на уровне +9…+14 градусов, температура морской воды составит +10…+11, а волнение на море будет умеренным при безопасном уровне воды.
Погода в Харькове
В Харьковской области 17 ноября будет облачно с прояснениями. Если ночью существенных осадков не предвидится, то днем пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается слабый туман и иней.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от 0 до -5 мороза, днем ожидается от +2 до +7 градусов тепла.
В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -3 градусов мороза, днем ожидается до +3…+5 градусов тепла.
Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в Украине до конца этой недели.
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