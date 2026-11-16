Дожди, мокрый снег и приближение арктического холода: подробный прогноз погоды на 17 ноября

Осень / иллюстративное фото / © Associated Press

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Во вторник, 17 ноября, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые принесут дожди, местами с мокрым снегом, туманы и порывистый ветер. Несмотря на нетипичное для середины ноября тепло, синоптики предупреждают о высокой влажности, из-за которой воздух будет ощущаться значительно холоднее.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что во вторник, 17 ноября, ночью в западной части, днем также в большинстве регионов Украины пройдут умеренные дожди, в северных областях с мокрым снегом, только на крайнем востоке без значительных осадков.

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В западных областях местами будет туман. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла, на Левобережье ожидается от -3 до +2, в дневные часы столбики термометров будут показывать от +3 до +8 градусов тепла, на Прикарпатье и в южных областях ожидается до +7…+12 градусов выше нуля.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что на этой неделе следует ожидать переменчивую, аномально теплую и влажную погоду.

По прогнозу синоптика, с 17 по 20 ноября погоду в Украине будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов. Ожидается типичная осенняя погода: полная облачность, периодические дожди и местами туманы.

Как отмечает синоптик, ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, а днем — от +7 до +12 градусов, что на 5–6 градусов выше климатической нормы. Однако, несмотря на такую температуру воздуха, «комфортного тепла ожидать не стоит».

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«Усиливающийся ветер в сочетании с повышенной влажностью воздуха будет создавать ощущение большей прохлады. Поэтому по температуре это будет скорее октябрь, а по ощущениям — вполне ноябрьская погода», — сообщает Постригань.

Синоптик отмечает, что прогнозные модели указывают на приближение арктического холода. Заметное понижение температуры, вероятно, наступит уже в выходные, 21–22 ноября, тогда как нынешняя рабочая неделя пройдет под знаком влажной и нетипично теплой погоды.

Метеорологическая карта

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 14 ноября украинцам следует ожидать облачной погоды с кратковременными прояснениями. Ночью на Правобережье, а днем по всей Украине пройдут дожди.

Ветер будет дуть юго-восточный, в западных областях — юго-западный, со скоростью 7–12 м/с; в Карпатах местами возможны порывы до 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью и днем составит от +2 до +7 градусов тепла. Ночью в восточных областях, Сумской и Полтавской областях, а также в Карпатах ожидается до -5 градусов мороза, днем на юго-западе страны и в Крыму будет от +8 до +13 градусов тепла.

Погода в Украине 17 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 17 ноября будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью и днем будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров будут показывать от +5 до +7 градусов тепла.

Погода во Львове

Во вторник, 17 ноября, погоду во Львовской области будут определять атмосферные фронты циклона, смещающегося над Балтийским морем. По прогнозу синоптиков, в области ожидается облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, а в горах дождь будет переходить в мокрый снег. В ночные и утренние часы местами будет сохраняться слабый туман.

Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов тепла. В самом Львове в течение дня также пройдет небольшой дождь после утреннего тумана, ночью ожидается +3…+5, а днем — от +6 до +8 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях. В течение суток местами по области пройдут значительные осадки, а утром и днем как на территории Львовской области, так и непосредственно во Львове ожидаются сильные порывы юго-западного ветра со скоростью 15–20 м/с. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

© Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и в городе Днепр 17 ноября будет переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то днем ожидаются дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться в пределах:

ночью от -3 до +2;

днем от +4 до +9;

В городе Днепре ожидается:

ночью около 0;

днем от +5 до +7.

Погода в Одессе

Во вторник, 17 ноября, в Одесской области и в Одессе ожидается облачная и дождливая погода. Ночью в регионе пройдет небольшой дождь, который днем усилится до умеренного. Ветер изменит свое направление с южного ночью на северо-западный днем со скоростью 7–12 м/с, при этом видимость на автодорогах области останется хорошей.

Температура воздуха на территории области ночью будет колебаться в пределах +5…+10 градусов тепла, а днем составит +9…+14 градусов тепла. Непосредственно в Одессе ночью термометры покажут +8…+10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10…+12.

В то же время синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий вдоль морского побережья Одесской области, где объявлен I уровень опасности. Ночью и утром там будет наблюдаться дымка, а юго-восточный ветер будет достигать 12–14 м/с, сменившись во второй половине дня на западный (6–11 м/с).

Температура воздуха на побережье в течение суток будет держаться на уровне +9…+14 градусов, температура морской воды составит +10…+11, а волнение на море будет умеренным при безопасном уровне воды.

Погода в Харькове

В Харьковской области 17 ноября будет облачно с прояснениями. Если ночью существенных осадков не предвидится, то днем пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается слабый туман и иней.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от 0 до -5 мороза, днем ожидается от +2 до +7 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -3 градусов мороза, днем ожидается до +3…+5 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в Украине до конца этой недели.

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