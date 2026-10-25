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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Дожди, мокрый снег и туманы: где в Украине 26 октября ухудшится погода

В первый день новой недели в Карпатах ожидается значительное похолодание: температура воздуха ночью и днём составит 0–5° тепла. Наибольшее потепление ожидается в Одесской области, где прогнозируется до 19° тепла.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Погода в Украине

Погода в Украине / © iStock

В понедельник, 26 октября, в западных областях Украины ожидаются дожди, а в Закарпатье и Прикарпатье днём местами — значительные осадки. В Карпатах к дождю присоединится мокрый снег, а в юго-западных областях ночью и утром местами будет образовываться туман.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме западных областей, небольшой дождь ожидается в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях, тогда как на остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с, в западных областях — западный. Температура воздуха ночью составит 6–11° тепла, в западных и восточных областях — 3–8°. Днем ожидается 11–16° тепла, на западе страны — 7–12°.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

По данным Укргидрометцентра, 26 октября в Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит 6–11° тепла, днём — 11–16°. В Киеве ночью ожидается 9–11° тепла, а днём воздух прогреется примерно до 14–16°.

Погода во Львове и области

Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует на Львовщине облачную погоду с прояснениями и периодическими дождями. В горах днём местами возможен мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха в области в течение суток составит 5–10° тепла.

Во Львове также будет облачно с прояснениями, временами будут идти дожди. Температура в течение суток будет колебаться в пределах 7–9° тепла.

Из-за осадков во Львовской области возможна ухудшение видимости.

Погода в Карпатах и на Прикарпатье

Согласно общему прогнозу Укргидрометцентра, 26 октября в Карпатах ожидаются дождь и мокрый снег, а днём местами возможны значительные осадки. Температура воздуха ночью и днем составит 0–5° тепла.

В Прикарпатье днём также прогнозируются местами сильные дожди. В западных областях в целом будет прохладнее, чем в других регионах Украины: дневная температура составит 7–12° тепла.

Погода в Одессе и области

Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одесской области облачную погоду с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью и утром местами будет образовываться туман.

Южный ветер, 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 8–13° тепла, днём — 14–19°.

В Одессе также ожидается небольшой дождь. Ночью температура составит 11–13° тепла, днём — 15–17°.

На автомобильных дорогах Одесской области ночью и утром местами прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров, поэтому водителям следует быть особенно внимательными. Вдоль побережья местами возможны небольшие осадки и дымка с видимостью 1–2 км. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с. Волна на море будет небольшой, уровень моря вдоль побережья останется безопасным.

Температура воздуха на побережье ночью и днём составит 13–18° тепла, морской воды — 15–16°.

Погода в Днепре и области

Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, 26 октября в Днепропетровской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит 6–11° тепла, днём — 13–18°.

В Днепре также не ожидается осадков. Температура ночью составит 9–11° тепла, днём — 15–17°.

Погода в Харькове и области

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует в Харьковской области облачную погоду с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит 4–9° тепла, днём — 11–16°.

В Харькове также не ожидается значительных осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах 5–7° тепла, днём — 12–14°.

Где в Украине будет теплее всего

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, самые высокие дневные температуры среди перечисленных регионов ожидаются в Одесской области — до 19° тепла. В Днепропетровской области воздух прогреется до 18°, в Киеве и области — до 16°.

Прохладнее всего будет в Карпатах, где температура даже днём составит всего 0–5° тепла, а дождь местами будет переходить в мокрый снег.

Синоптики также советуют учитывать погодные условия во время поездок: в западных областях видимость может ухудшаться из-за осадков, а в Одесской области ночью и утром местами ожидается туман.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха проанализировала движение воздушных масс и поделилась подробным прогнозом на последнюю декаду октября.

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