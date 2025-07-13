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Дожди, молнии и жара: Украина готовится к резкому изменению погоды
Синоптики предупреждают о сильной жаре, кратковременных дождях, грозах и шквалах в Украине 14-15 июля.
В понедельник, 14 июля, в западных областях Украины, а также в Житомирской области днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Кое-где возможны град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр
Ветер — переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье — северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем — 26-31°. На юге и востоке страны ожидается жаркая погода: ночью 18-23°, днем 29-34°, местами — до 35-37°. В Карпатском регионе температура составит 9-14° ночью и 18-23° днем.
В Киеве 14 июля осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — 17-19°, днем — 29-31°.
По информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура в Киеве 14 июля была зафиксирована в 2024 году — +35,9°, самая низкая — в 1911 году, когда она составляла +8,0°.
На вторник, 15 июля, прогнозируется кратковременный дождь в западных и северо-восточных регионах. На остальной территории — без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В западных и северных областях температура ночью составит 14-19°, днем — 24-29°. На остальной территории — ночью 18-23°, днем 29-34°, на юге местами ожидается жара до 35-37°.
В Киеве 15 июля также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура — 17-19° ночью, 27-29° днем.
Напомним, ранее мы писали о том, что в мире аномальное лето и синоптик рассказала, в чем причина