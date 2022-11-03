Дожди на востоке и до +16° на юге и западе: прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 ноября

В пятницу, 4 ноября, на востоке Украины ожидается дождь, а на юге и западе будет достаточно тепло, как для ноября.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 4 ноября ночью на Левобережье, днем в восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных и местами в северных областях туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатах и на Прикарпатье от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на юге и западе страны 12-16°.

В Киеве 4 ноября будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 4 ноября влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях. На западе, в южной части Украины, в Винницкой области осадки не ожидаются.

Температура воздуха в пятницу по статусу останется без изменений — теплее всего будет в южной части и на западе — 10-14°.

Суббота и воскресенье, по прогнозу синоптика, никаких серьезных дождей не принесет, ночью практически без "минусов", дневная температура воздуха в Украине существенно не изменится (разве что в воскресенье еще немного похолодает).

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Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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