Дожди отступают, возвращается жара: какой будет погода в Украине 8 августа

Дожди отступают, возвращается жара: какой будет погода в Украине 8 августа

Погода в Украине 8 августа будет комфортной для прогулок и отдыха.

Погода в Украине сегодня, 8 августа, кардинально изменится, ведь дожди наконец покинут регионы. В большинстве областей прогнозируют сухую и теплую, а иногда даже жаркую, погоду.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от 26 градусов до 33 градусов. Жарче всего будет на Востоке и на Севере, где днем прогнозируют до +33 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

В то же время на Востоке, в Сумской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прохладнее будет в северо-восточной части Украины, в частности в Черниговской и Сумской областях прогнозируют от 26°С до 29°С. Дождей не ожидается.

В Киеве сегодня, 8 августа будет сухо, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется днем до 27-29°С. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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