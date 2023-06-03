Дожди отступят, но станет прохладно: прогноз погоды в Украине на 4 июня

В воскресенье 4 июня осадки с территории Украины отступят. Впрочем, в регионах станет прохладнее.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В воскресенье в областях Украины переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью на юго-востоке страны местами будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

Ночью в большинстве областей температура воздуха будет 4-9°. Чуть выше показатели будут в южной, юго-восточной частях и в Закарпатье — до +9-14 °. Днем в Украине столбики термометров поднимутся до +17-22°. На юге и Закарпатье воздух прогреется до 25 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 4 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В регионе 4 июня переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет +4-9°, но днем столбики термометров поднимутся до +17-22°. Ночью в Киеве синоптики прогнозируют +7-9°, днем воздух прогреется до +18-20°.

Погода в июне

Первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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