Дожди отступят: прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 сентября

На Левобережье будет ветрено.

В пятницу, 3 сентября, в Украине будет переменно облачная и преимущественно сухая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°.

В Киеве 3 сентября будут также сухо. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 17-19°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Какой будет погода в ближайшие дни и в течение осени

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