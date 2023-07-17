Дожди с грозами на фоне невыносимой жары: прогноз погоды в Украине на 18 июля

Тепловая волна, которую ученые назвали "Цербером", до Украины не дойдет, но температура воздуха ощутимо вырастет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

18 июля в южной части Украины, в центральных областях и на востоке дневная температура воздуха будет +29 +34 градуса, в Херсонской, Николаевской, Запорожье и в Крыму местами +32 +36 градусов.

В западных областях и северных столбики термометров поднимутся завтра до комфортных значений — ожидается +24+29 градусов (на Закарпатье до +30 градусов).

Кратковременные дожди с грозами пройдут во вторник в большинстве областей Украины.

В дневные часы вторника осадки прекратятся на западе Украины, а в южной части грозовой дождь вероятнее всего на Одесчине.

В Киеве 18 июля ожидается дождь с грозой. Температура воздуха после сегодняшней жары снизится и составит +25 +28 градусов.

Сегодняшний понедельник пока самый жаркий в Киеве с ближайшей перспективой — неделя будет с приемлемыми градусами, а в субботу, 22 июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до +18+20 градусов.

Напомним, по данным Всемирной метеорологической организации мир уже пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. В настоящее время Европу атакует невыносимая жара. В Италии уже есть первые жертвы.

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