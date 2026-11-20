Изменение погоды / © ТСН

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В ближайшие дни в Украине начнется переход к зимним погодным условиям — после сравнительно теплых выходных в страну придут похолодание, мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Где пройдут осадки?

По прогнозу синоптикини, в субботу, 21 ноября, температура воздуха еще будет удерживать положительные показатели:

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в большинстве областей днем ожидается +4…+7 градусов ;

в центральных регионах — +5… +10 градусов ;

на юге воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Осадки в виде дождя 21 ноября пройдут преимущественно в западных и северных областях, вечером достанутся Черкасщины, Полтавщины и Харьковщины.

В Карпатах прогнозируют мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Когда можно ожидать существенного изменения погоды?

Существенное изменение погоды начнется в конце недели. В воскресенье, 22 ноября, в Украине станет холоднеть, а уже в понедельник, 23 ноября, столбики термометров даже в дневные часы опустятся до 0 градусов, а ночью ожидаются небольшие «минусы».

Синоптик предупреждает об усложнении погодных условий: мокрый снег, его налипание и гололед на дорогах.

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Погода в Киеве

21 ноября (суббота): периодический дождь, днем до +6 градусов.

22 ноября (воскресенье): без существенных осадков, похолодает до +3 градусов.

23 ноября (понедельник): около 0 градусов, вероятный мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.

Влияние холодной воздушной массы

Наталья Диденко добавила, что следующая неделя в Украине пройдет под влиянием холодной воздушной массы со снегом и гололедицей, и только в южных областях сохранится более теплая погода.

Напомним, по оценке климатологов, в течение XXI века ожидается дальнейший рост температуры, особенно заметным он может быть зимой. Специалисты также прогнозируют изменение сезонности осадков и сокращение продолжительности зимнего периода.

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