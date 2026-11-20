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Дожди сменятся мокрым снегом, а температура упадет до нуля: синоптик предупредила об осложнениях погоды в Украине
Уже с воскресенья в Украине начнется постепенное похолодание, а в понедельник, 23 ноября, температура снизится до нуля градусов и принесет мокрый снег, налипание и гололедицу на дорогах.
В ближайшие дни в Украине начнется переход к зимним погодным условиям — после сравнительно теплых выходных в страну придут похолодание, мокрый снег и гололедица.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Где пройдут осадки?
По прогнозу синоптикини, в субботу, 21 ноября, температура воздуха еще будет удерживать положительные показатели:
в большинстве областей днем ожидается +4…+7 градусов;
в центральных регионах — +5… +10 градусов;
на юге воздух прогреется до +10…+15 градусов.
Осадки в виде дождя 21 ноября пройдут преимущественно в западных и северных областях, вечером достанутся Черкасщины, Полтавщины и Харьковщины.
В Карпатах прогнозируют мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.
Когда можно ожидать существенного изменения погоды?
Существенное изменение погоды начнется в конце недели. В воскресенье, 22 ноября, в Украине станет холоднеть, а уже в понедельник, 23 ноября, столбики термометров даже в дневные часы опустятся до 0 градусов, а ночью ожидаются небольшие «минусы».
Синоптик предупреждает об усложнении погодных условий: мокрый снег, его налипание и гололед на дорогах.
Погода в Киеве
21 ноября (суббота): периодический дождь, днем до +6 градусов.
22 ноября (воскресенье): без существенных осадков, похолодает до +3 градусов.
23 ноября (понедельник): около 0 градусов, вероятный мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.
Влияние холодной воздушной массы
Наталья Диденко добавила, что следующая неделя в Украине пройдет под влиянием холодной воздушной массы со снегом и гололедицей, и только в южных областях сохранится более теплая погода.
Напомним, по оценке климатологов, в течение XXI века ожидается дальнейший рост температуры, особенно заметным он может быть зимой. Специалисты также прогнозируют изменение сезонности осадков и сокращение продолжительности зимнего периода.