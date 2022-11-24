Дожди, снег и гололед на дорогах: прогноз погоды в Украине на четверг, 24 ноября

Четверг, 24 ноября, в Украине будет преимущественно дождливым, из-за тумана, гололедицы и гололеда на дорогах в большинстве регионов объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 24 ноября в стране, кроме востока и юго-востока, ожидается дождь, утром в западных и северных областях мокрый снег и дождь, гололедица, на дорогах гололед, кое-где налипание мокрого снега. Ветер восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° до 4° мороза, днем 0-5° тепла, на юге страны ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в Крыму до 17°.

В Киеве 24 ноября утром будет идти мокрый снег и дождь, гололедица, на дорогах гололед, местами налипание мокрого снега, днем преимущественно дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов. Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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