Дожди со снегом и похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

В Украине ожидается временное похолодание в течение года / © УНИАН

На этой неделе на смену солнечной и сухой погоде в Украине придет временное похолодание. В большинстве регионов пройдут небольшие дожди, а в отдельных областях возможен мокрый снег, вызванный движением влажных атмосферных потоков.

Погода в Украине

По словам синоптика Наталки Диденко, 17 марта в Украине ожидается прохладная погода. В частности, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской области днем будет от +4 до +8 градусов тепла. Теплее всего 17 марта будет в западных областях.

«Самой теплой погода ожидается в западных областях, где будет +10…+16°C, на остальной территории Украины в течение дня предполагается +8…+11°C. Начинают понемногу появляться дожди — завтра небольшие пройдут в восточной части и в околокарпатских областях. Однако большинство областей Украины все еще побудут среди сухого воздуха и солнечного неба», — отметила Диденко.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что на протяжении 16-22 марта погоду в Украине будут определять малоактивные атмосферные фронты, которые принесут дожди и мокрый снег. По его словам, со вторника осадки охватят западные и восточные регионы, а к среде облачность и небольшие дожди распространятся на всю страну.

Как отмечает метеоролог, во второй половине недели, с 19 по 21 марта, в северных и западных областях ожидается похолодание с мокрым снегом, тогда как на юге и Закарпатье сохранится более теплая погода до +14 градусов тепла. Завершится неделя преимущественно без осадков благодаря северному антициклону, при этом ночные температуры будут колебаться около нуля, а днем воздух прогреется от +7 до +14 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра 17 марта в Украине ожидается переменная облачность. На востоке, днем и на юго-востоке страны, Закарпатье и в Карпатах синоптики прогнозируют небольшой дождь, на остальной территории — осадков не предвидится.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до +3 градусов мороза. Днем ожидается до +10 градусов тепла, на западе и юго-западе страны столбики термометра будут показывать до +13 градусов выше нуля, а в северо-восточной части будет прохладнее — от +2 до +7 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 17 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 17 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем ожидается от +5 до +10 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Киеве 17 марта ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +2 градусов ночью до +9 градусов днем.

Прогноз погоды в Киеве 17 марта

Погода в Харькове

В Харькове и Харьковской области 17 марта будет облачно с пояснениями. В области ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха на Харьковщине ночью будет колебаться от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днем от +3 до + 8 градусов тепла.

В Харькове 17 марта ожидается небольшой дождь. Столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов тепла ночью, днем — от +5 до +7 градусов тепла.

Погода в Одессе

На 17 марта в Одессе и области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В то же время в Одесской области ожидается слабый ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, хотя непосредственно вдоль побережья будет преобладать северный ветер до 11 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -1 градуса мороза до +6 градусов тепла (в Одессе — около +4 градусов тепла), а днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов тепла.

На автодорогах области видимость будет хорошей. Ситуация на море будет оставаться спокойной: будет наблюдаться легкое волнение при безопасном уровне воды, а ее температура составит от +5 до +6 градусов тепла.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине солнечная сухая погода резко изменится: уже 17-18 марта под влиянием барической котловины с юга облачность увеличится и пройдут небольшие дожди. Во вторник, 17 марта, в Днепре и области ожидается облачная погода с прояснениями и северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла (в городе Днепр около +2 градусов тепла), а днем прогреется от +6 до +11 градусов тепла.

В дальнейшем погоду в регионе будет определять гребень северного антициклона, благодаря которому осадки прекратятся. Температурные показатели несколько возрастут: ночью ожидается до +6 градусов тепла, а днем воздух прогреется от +8 до +13 градусов тепла.

Несмотря на временное похолодание в начале недели и постоянный северо-восточный ветер, погода в целом будет соответствовать типичному мартовскому характеру.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине погоду 17 марта будет определять погоду будет определять прохождение малоактивного холодного атмосферного фронта с запада. В области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром слабый туман.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, днем ожидается до +12 градусов тепла.

Во Львове ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем ожидается небольшой дождь. Ночью и утром жителей региона предупреждают о слабом тумане. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов тепла, днем — до +11 градусов тепла.

Погода в Черкассах

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что из-за северо-восточного ветра весеннее тепло в регионе стало умеренным: днем до температура воздуха составляет до +12 градусов тепла, а ночью до -1 градуса мороза. По словам синоптика, эта неделя будет с небольшим похолоданием и облачностью.

Со вторника по четверг под влиянием юго-восточного циклона дневная температура составит от +5 до +10 градусов тепла, а ночью ожидается от до -3 градусов мороза. В восточных районах области возможен мокрый снег. Как отмечает метеоролог, уже в пятницу, 20 марта, на смену придет северный антициклон: небо прояснится, а воздух прогреется еще на пару градусов.

Погода в Запорожье

На Запорожье в течение рабочей недели погодные условия будет определять поле повышенного атмосферного давления. Синоптики существенных осадков не предвидят, лишь 17 марта ожидаются небольшие дожди.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов тепла ночью, днем ожидается до +13 градусов тепла.

Прогноз погоды в Запорожской области на неделю / © Укргидрометцентр

