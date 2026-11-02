ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
354
Время на прочтение
2 мин

Дожди, туман и до +15°: какой будет погода в Украине сегодня, 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода без существенных осадков. В некоторых регионах ожидается дождь и утренний туман, а температура воздуха местами достигнет +15°.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Погода 2 ноября

Погода 2 ноября / © pexels.com

В понедельник, 2 ноября, на территории Украины будет облачная погода. Существенных осадков специалисты не прогнозируют, но в некоторых регионах зонтики все же понадобятся.

В Укргидрометцентре поделились актуальным прогнозом на 2 ноября.

Погода в Украине сегодня, 2 ноября

В ночные часы кратковременные дожди возможны на северо-востоке, а в течение дня синоптики прогнозируют небольшие осадки еще и на юге Одесской области.

Кроме этого, жителям Карпатского региона, а также восточных и северо-восточных областей следует учитывать снижение видимости на автодорогах — ночью и утром здесь местами будет формироваться дымка тумана.

Воздушные массы будут перемещаться преимущественно в северо-западном направлении, хотя в южной части страны ветер изменит свое направление на северо-восточное. Скорость ветра будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

«Ночная температура будет составлять 2–7° тепла; днем ожидается 7–12°, а на юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до 15°», — сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и области 2 ноября

Жителям житомирско-киевского региона и самой столицы нужно готовиться к облачному дню без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, умеренный от 5 до 10 м/с.

В Киевской области ночью термометры покажут 2–7 °C, а днем воздух прогреется до 7–12 °C.

В Киеве ночью ожидается 4–6 °C, а днем отметки поднимутся до 7–9 °C.

Когда будет похолодание в Украине

Напомним, с 4 ноября в Украине ожидается снижение температуры, которое сначала почувствуют жители западных и северных областей, а впоследствии и остальная территория страны.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, днем температура воздуха будет от 3 до 9 °C, а ночью будет опускаться местами до 3 °C с первыми заморозками.

Наибольшая вероятность первого снега ожидается 6–7 ноября из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В северных, северо-восточных регионах и в Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег, который может образовать временный покров толщиной 0,5-4 см. На юге страны предполагаются преимущественно дожди и туманы.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie