Дожди, туман и до +15°: какой будет погода в Украине сегодня, 2 ноября

Погода 2 ноября / © pexels.com

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В понедельник, 2 ноября, на территории Украины будет облачная погода. Существенных осадков специалисты не прогнозируют, но в некоторых регионах зонтики все же понадобятся.

В Укргидрометцентре поделились актуальным прогнозом на 2 ноября.

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Погода в Украине сегодня, 2 ноября

В ночные часы кратковременные дожди возможны на северо-востоке, а в течение дня синоптики прогнозируют небольшие осадки еще и на юге Одесской области.

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Кроме этого, жителям Карпатского региона, а также восточных и северо-восточных областей следует учитывать снижение видимости на автодорогах — ночью и утром здесь местами будет формироваться дымка тумана.

Воздушные массы будут перемещаться преимущественно в северо-западном направлении, хотя в южной части страны ветер изменит свое направление на северо-восточное. Скорость ветра будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

© Укргидрометцентр

«Ночная температура будет составлять 2–7° тепла; днем ожидается 7–12°, а на юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до 15°», — сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и области 2 ноября

Жителям житомирско-киевского региона и самой столицы нужно готовиться к облачному дню без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, умеренный от 5 до 10 м/с.

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В Киевской области ночью термометры покажут 2–7 °C, а днем воздух прогреется до 7–12 °C.

В Киеве ночью ожидается 4–6 °C, а днем отметки поднимутся до 7–9 °C.

Когда будет похолодание в Украине

Напомним, с 4 ноября в Украине ожидается снижение температуры, которое сначала почувствуют жители западных и северных областей, а впоследствии и остальная территория страны.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, днем температура воздуха будет от 3 до 9 °C, а ночью будет опускаться местами до 3 °C с первыми заморозками.

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Наибольшая вероятность первого снега ожидается 6–7 ноября из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В северных, северо-восточных регионах и в Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег, который может образовать временный покров толщиной 0,5-4 см. На юге страны предполагаются преимущественно дожди и туманы.

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