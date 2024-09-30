Дожди утихнут, но будет прохладно: прогноз погоды на вторник, 1 октября

В Украине завтра, 1 октября, станет прохладнее. Существенных осадков завтра не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ночью +9+13 градусов, в западной части +4+9 градусов, в Карпатах до нуля и небольших минусов.

В течение дня вторник предполагается в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей +22+26 градусов.

В Житомирской области +14+18 градусов, в Киевской области +18+20, в Черниговской области +22, в Сумской области до +24 градусов.

А в западных областях содержится самая холодная погода, днем +9+13 градусов.

Ветер порывистым еще останется на юге и востоке, на остальной территории Украины постепенно угомонится.

В Киеве будет сухо, ветер ослабеет до умеренного, ночью +10 градусов, днем +18+20 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз на октябрь. Больше об этом читайте в новости.

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