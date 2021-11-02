Дожди, в Карпатах с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на среду, 3 ноября

В южных областях ночью и утром туман, видимость 200–500 м (І уровень опасности, желтый).
В среду, 3 ноября, в Украине будет преимущественно дождливая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью по всей территории страны, днем на Левобережье дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южных областях туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в южной части ночью 5-10°, днем 13-18°, в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
В Киеве 3 ноября ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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