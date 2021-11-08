Дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на вторник, 9 ноября

Дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на вторник, 9 ноября

Ночью температура воздуха будет опускаться до 0°.

Во вторник, 9 ноября, в Украине будет холодная, местами дождливая погода, в некоторых регионах возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в южных и восточных областях ожидаются умеренные дожди, ночью местами сильные дожди, в Карпатах, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 6-11°.

В Киеве 9 ноября будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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