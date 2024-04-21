Дожди, заморозки и похолодание: 22 апреля погода в Украине окончательно испортится

Завтра, 22 апреля, в Украине будет дождливая погода, а местами возможны заморозки.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Ночью в северных и большинстве центральных областей, днем в Украине, кроме северной и восточных областей, дожди, днем на юге страны местами с грозами.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада и юга, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 6-11° тепла.

На остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в юго-восточной части 14-19°. На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем мокрый снег. Температура ночью и днем около 0°С.

Погода в Киеве и области 22 апреля

Завтра в Киевской области облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура по области ночью 3-8°, днем 10-15°.

В Киеве ночью 4-6°, днем 12-14°.

Ранее синоптик сообщила, что до конца апреля в Украине сохранится прохладная погода.

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