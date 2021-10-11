Дождливые дни и холодные ночи: вернется ли в Украину теплая погода

Дождливые дни и холодные ночи: вернется ли в Украину теплая погода

Осадки на территорию нашей страны принесет циклон с Балкан.

С Балкан в Украину приближается циклон, который принесет с собой дожди. Правда, кратковременные.

Об этом говорится 11 октября в сюжете ТСН.19: 30.

Первыми действие циклона почувствуют в западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской и Одесской областях — будет накрапывать там уже завтра. А в высокогорье Карпат в дополнение к дождю, возможно, даже выпадет снег.

На следующий день осадками накроет остальную территорию — дожди будут повсюду. К тому же, ночью станет заметно холоднее. Но ненадолго — успокаивают в Укргидрометцентре.

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Тепло так быстро не отступит и среди недели еще о себе напомнит.

"Опять будет, как на прошлой неделе: ночью прохладно, температура может опускаться до нуля в конце недели. А в дневные часы солнышко будет прогревать приземный слой воздуха и будет 10, 12, а то и 15 градусов выше нуля ", - порадовала прогнозом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Новости Украины: с Балкан в Украину приближается циклон

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