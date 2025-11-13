Атака на энергетику / © ТСН.ua

Реклама

Украину ждет самая сложная зима в истории: чиновники предупреждают о целенаправленном уничтожении энергетической инфраструктуры, что может привести к многочасовым отключениям и угрожает социальному единству. Стратегия врага — не просто заморозить население, а «убить нашу экономику», что в сочетании с неутешительными новостями с Покровского фронта и коррупционными скандалами создает максимальные риски.

Об этом говорится в статье дипломатического корреспондента ВВС Джеймса Ландейла на сайте «BBC News Украина».

Атаки на энергетику

По всей Украине семьи готовятся к еще более сложной зиме — долгой и холодной — во время которой президент России Владимир Путин, как ожидается, будет пытаться довести свою войну до завершения, нанося удары по энергетике страны. Только в минувшие выходные масштабная ракетно-дроновая атака временно оставила большую часть государства без электричества. Теперь украинцы сталкиваются с регулярными отключениями света, которые длятся до 16 часов в сутки.

Реклама

Зимой температура может падать до -20 °C, и один высокопоставленный чиновник из украинского правительства прогнозирует чрезвычайно тяжелые месяцы.

"Я думаю, что это будет худшая зима в нашей истории. Россия уничтожит нашу энергетику, нашу инфраструктуру, наше отопление. Все государственные институты должны быть готовы к худшему сценарию», — сказал чиновник.

«Судя по интенсивности атак за последние два месяца, понятно, что Россия стремится к полному уничтожению энергетической системы Украины», — сказал гендиректор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.

По словам одного европейского посланника, цель России шире, чем заставить людей мерзнуть ночью.

Реклама

«Речь идет также о том, чтобы они не могли купить хлеба утром в пекарне и не могли пойти на работу, потому что на заводе нет электричества», — пояснил дипломат.

Как выразился один чиновник: «Цель россиян — убить нашу экономику».

Ситуация на фронте, коррупционный скандал и нехватка денег

В статье отмечается, что новости с фронта также тревожные: появляются все больше признаков того, что Покровск может пасть. Это поднимет боевой дух россиян и даст им плацдарм для дальнейших захватов в Донецкой области.

Дополнительным ударом для доверия к власти стал громкий коррупционный скандал: прокуроры обвинили нескольких высокопоставленных чиновников в получении взяток за контракты на строительство оборонных сооружений возле украинских ядерных объектов. По мнению автора материала, риск для президента Украины Владимира Зеленского в том, что люди, которые уже живут в холоде и темноте, потеряют доверие к администрации, которая не может гарантировать энергоснабжение.

Реклама

Дипломатические усилия по завершению войны, кажется, временно приостановились. Так, саммит между президентом США Дональдом Трампом и Путиным отложили после того, как Москва отказалась уступать в своих максималистских требованиях, а Вашингтон ввел санкции против российских нефти и газа.

«Сейчас существует пауза. Ситуация зашла в тупик», — заявил на этой неделе спикер Кремля.

Параллельно европейские страны спорят, как распорядиться 180 млрд евро замороженных российских активов; планируют создать так называемый «репатриационный заем» для Украины, который будет возвращаться только в случае, если Россия когда-то выплатит репарации. Неурегулированность этих вопросов оставляет государственную казну Украины почти опустошенной.

Энергетический кризис — сейчас самая большая проблема

Впрочем, именно энергетический кризис, по словам собеседников, сейчас больше всего беспокоит правительство.

Реклама

«Люди устали после четырех лет войны, и я боюсь, что они потеряют мотивацию. Трудно что-то производить без электричества. Будут проблемы с телекоммуникациями. Нам будет легко нанести удар на передовой», — рассказал один из чиновников.

Дипломаты отмечают, что российские удары имеют географическую направленность — в основном по газовой и электрической инфраструктуре на востоке, а не по западной части Украины.

«Они пытаются разделить Украину пополам в энергетическом смысле. Они хотят, чтобы все к востоку от Днепра этой зимой замерзло«, — сказал один из европейских послов.

Как пояснил один чиновник, цель состоит в том, чтобы «спровоцировать восстание, чтобы люди выступили против правительства в Киеве… они пытаются разрушить социальное единство».

Реклама

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов выразило серьезную обеспокоенность.

«Приближение зимы создает новые риски для украинцев, особенно тех, кто живет в прифронтовых городах и громадах, поскольку усиленные атаки на энергосети подрывают усилия по сохранению тепла в домах, школах и медицинских центрах», — говорится в заявлении.

«Если мы доживем до 1 апреля, мы выиграем войну»

Несмотря на мрачные прогнозы, один правительственный собеседник сохраняет решимость:

«Эта зима — последняя возможность для россиян нас победить. И если мы доживем до 1 апреля, мы выиграем войну».

Реклама

На вопрос, откуда берется стойкость украинцев, западный дипломат ответил лаконично:

«Они просто упрямы до мозга костей. Они говорят, что пережили немцев, поляков, турков, литовцев — и теперь переживут россиян».

Напомним, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко также прогнозирует, что грядущая зима будет самой тяжелой для гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения. Ключевое отличие новых российских атак по энергетике: противник начал чаще бить по распределительным узлам и узловым электроподстанциям, а не только по объектам генерации. Цель — разорвать энергосистему, что значительно усложняет ремонт.