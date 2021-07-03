Дозы из флакона получили еще пять человек: подробности смерти привитого Pfizer мужчины в Виннице

Дозы из флакона получили еще пять человек: подробности смерти привитого Pfizer мужчины в Виннице

Окончательной причины смерти мужчины еще не назвали.

Вечером пятницы, 2 июля, в Виннице через четыре часа после прививки вакциной Pfizer умер 47-летний мужчина. Это была для него первая доза вакцины.

Об этом рассказала директор департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная, пишет "Сегодня".

"Продолжается вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья (4 июля — ред.). Вакцинация этого мужчины произошла в 13:42 (2 июля), стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого человека первой", — отметила Задорожная.

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Раньше этот мужчина не обращался к врачам с существенными проблемами со здоровьем.

"Он был совершенно необследованным", — сказала Задорожная.

Она уточнила, что работа мужчины не была связана с вредным производством.

С того же флакона получили прививки еще пять человек, их состояние удовлетворительное. Вакцинация проходила на предприятии.

"Флакон вакцины использовался на шесть человек. В пяти человек, которые были привиты с этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии были вакцинированы 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", — заверила Задорожная.

Напомним, в центрах массовой вакцинации в конце июля могут начать прививать украинцев американо-германским препаратом Pfizer.

Новости Украины: в центрах массовой вакцинации прививать Pfizer будут уже в конце июля

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