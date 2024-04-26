ГПС задержала необычных нарушителей границы: мужчины переплыли реку, чтобы вернуться в Украину

Мужчины решили вернуться на Родину из-за того, что не смогли найти работу за границей.

Пограничники обнаружили двух мужчин в мокрой одежде недалеко от украинско-польской границы. Выяснилось, что они не собирались скрыться за границу, а наоборот вернулись на Родину из Польши, нелегально переплыв реку Западный Буг.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Мужчины рассказали, что несколько лет проживали в Германии, но решили вернуться в Украину из-за отсутствия работы. К путешествию нарушители подготовились тщательно: под мокрой одеждой на них были гидрокостюмы, а с собой мужчины имели запас пищи и инструменты для преодоления возможных препятствий на границе.

Нарушители границы были одеты в гидрокостюмы

Сообщается, что нарушители государственной границы приходятся друг другу братьями, но почему они выбрали именно такой способ возвращения домой, пока неизвестно.

Граждан привлекли к административной ответственности, а решение об их дальнейшей судьбе будет принимать суд.

Пограничники задержали мужчин у реки Западный Буг

Напомним, пограничники в Тячевском районе задержали шестерых мужчин, подозреваемых в попытке незаконно пересечь границу. Нарушители не доплыли 100 метров до Румынии.

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