Драка и стрельба: николаевские полицейские задержали шестерых хулиганов

Что стало причиной конфликта между молодыми людьми — пока не известно.
Ночью в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.
Как сообщает пресс-лужба полиции, на место сразу выехали правоохранители.
"С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет — жителей Николаева и области. С одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли три единицы оружия", — сказали в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.
Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.
Напомним, в Киевской области мужчина устроил стрельбу и ранил односельчан.