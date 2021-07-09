Драка и стрельба: николаевские полицейские задержали шестерых хулиганов

Что стало причиной конфликта между молодыми людьми — пока не известно.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.

Как сообщает пресс-лужба полиции, на место сразу выехали правоохранители.

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"С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет — жителей Николаева и области. С одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли три единицы оружия", — сказали в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

Напомним, в Киевской области мужчина устроил стрельбу и ранил односельчан.

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