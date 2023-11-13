Драка работников СБУ и военных в ресторане: у родственников контрразведчика обнаружили дорогой автопарк

В то же время в реестрах нет данных о том, что бабушка или отец Дмитрия Сивака имели или имеют бизнес.

У родственников контрразведчика СБУ Дмитрия Сивака, который был участником драки в ресторане Винницы из-за российского шансона, обнаружили дорогие автомобили и мотоцикл, записанные на его бабушку и отца.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Так, на семью Сивака записаны минивэн Volkswagen Caravelle 2018 года выпуска, Volkswagen e-Golf 2019 года и мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 года. В частности, минивэном Volkswagen Caravelle с 2021 года владеет бабушка контрразведчика Богданна Сивак.

"По нашим приблизительным подсчетам, на момент покупки аналогичное авто могло стоить до $40-45 тысяч. 75-летняя женщина на этом авто не ездит и, по нашим данным, никогда не ездила", – уверяют в ЦПК.

По данным Центра, с 2020 года на отца контрразведчика Руслана Сивака записаны авто Volkswagen e-Golf 2019 года выпуска (сейчас такие машины продают в диапазоне 20 тыс. долл.), а с 2021 года – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 года выпуска (такой продают почти за 17 тыс. долл.).

"При этом никаких данных о том, что бабушка или отец Дмитрия Сивака имели или имеют бизнес, в реестрах нет", — обратили внимание в ЦПК.

В Центре поинтересовались у отца Сивак, как семье контрразведчика, особенно бабушке, удалось приобрести такой автопарк. Вот что ответил мужчина:

"Если бы Богданна Михайловна имела "Бентли Континенталь" какой-то там большой, ну, без вопросов. И то — то не ваше дело. Она всю жизнь проработала, 40 лет, военной была".

В ЦПК также заявили, что затем Сивак направил к ним своего адвоката.

"А когда мы попросили контакты этого адвоката, сказал, что, если мы их не знаем, то нечего звонить", – говорится в заявлении.

Там добавили, что Руслан Сивак убеждал, что такие публикации "не ко времени делать. Есть же другие дела в стране".

Что известно о драке в ресторане между СБУшниками и военным

В одном из ресторанов Винницы 4 ноября возник конфликт и драка между работниками военной контрразведки СБУ и военным, который служил на передовой. Все из-за российского шансона, который слушали СБУшники.

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