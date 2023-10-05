Драка с участием Дмитрука и Куницкого: "Слуга народа" ожидает результатов проверки инцидента

В "Слуге народа" считают неприемлемой ситуацию с избиением молодого человека народными депутатами Артемом Дмитруком и Александром Куницким.

Об этом сказала спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"То, что мы увидели на видео, неприемлемо и недопустимо, и мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", — подчеркнула Палийчук.

По ее словам, фракция ждет результатов проверки избиением парня народными депутатами правоохранительными органами. По ее результатам должна быть дана юридическая квалификация, а должны понести наказание, независимо от статусов.

Напомним, в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня. По его словам, именно нардепы начали потасовку, обвинив его в мошенничестве и требуя деньги.

Впоследствии народные депутаты написали заявление по поводу инцидента. Они считают, что парень – это подставное лицо. Он в очередной раз провоцировал народных депутатов. Что касается места бока, то речь идет о бизнес-центре "Протасов", куда нардепы приехали для проверки работы мошеннического колл-центра.

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