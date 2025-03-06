Драка в Одессе: мужчина ударил сотрудника ТЦК и выбил ему зуб

На месте работает полиция.
В Одессе произошла потасовка между двумя мужчинами. Один из них был в военной форме.
Об этом сообщили в местных СМИ.
По предварительным данным, мужчина в военной форме при проверке документов внезапно получил удар в лицо. В результате он потерял зуб.
"Во время проверки документов мужчина внезапно нанес удар сотруднику ТЦК, что привело к потере зуба", — сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают детали инцидента и решают вопросы правовой квалификации происшествия.
Напомним, в Одессе полиция и СБУ разоблачили двух военнослужащих в злоупотреблении влиянием. Фигуранты за денежное вознаграждение обещали помощь с переводом в тыловые подразделения и избеганием участия в боевых действиях.
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