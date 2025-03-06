Драка в Одессе: мужчина ударил сотрудника ТЦК и выбил ему зуб

В Одессе произошла потасовка между двумя мужчинами. Один из них был в военной форме.

Об этом сообщили в местных СМИ.

По предварительным данным, мужчина в военной форме при проверке документов внезапно получил удар в лицо. В результате он потерял зуб.

"Во время проверки документов мужчина внезапно нанес удар сотруднику ТЦК, что привело к потере зуба", — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают детали инцидента и решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Драка в Одессе: сотрудник ТЦК потерял зуб во время конфликта на улице

Напомним, в Одессе полиция и СБУ разоблачили двух военнослужащих в злоупотреблении влиянием. Фигуранты за денежное вознаграждение обещали помощь с переводом в тыловые подразделения и избеганием участия в боевых действиях.

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